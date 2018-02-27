بالصور.. ” البيئة ” توجه بتكثيف الرقابة الصحية في المهرجان الوطني للتراث
بتوجيهات من المدير العام لصحة البيئة بامانة منطقة الرياض د. فلاح بن عبدالله الدوسري بتكثيف الرقابة الصحية في ارض المهرجان الوطني للتراث والثقافه في ايامة الاخيرة حفاظاً على سلامة الزوار.
وختام فعالية تثقي الاطفال بالرقابة الصحية بإستظافة بعض الاطفال بالركن التوعوي لصحة البيئة.
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 53 دقيقة
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alfahd42[ عدد التعليقات: 15058 ] نشر منذ 27 دقيقة
على القوة
alfahd42[ عدد التعليقات: 15058 ] نشر منذ 26 دقيقة
مشكورين