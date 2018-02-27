العدل: لا صحة لمنع المراجعين من دخول جزائية جدة قبل 11:30 صباحًا
نفى المتحدث باسم وزارة العدل الدكتور منصور القفاري، صحة ما تداول حول منع دخول المراجعين للمحكمة الجزائية بجدة قبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.
وقال ” القفاري ” : ” لا صحة لما أشرتم إليه، ودخول المتقاضين والمراجعين للمحكمة الجزائية بجدة، وكافة المحاكم متاح طيلة وقت الدوام الرسمي، منذ بدايته وحتى نهايته ” .
وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل، أنه ” من يدعي منعه من الدخول فله التقدم بشكوى لوزارة العدل للتحقق من شكواه ” .
زائر[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 1 ساعة
ممنوع الدخول خلال وقت افطار القضاة في مقر المحكمه لان القاضي ﻻ يستطيع ان يحكم و هو جائع .