العدل: لا صحة لمنع المراجعين من دخول جزائية جدة قبل 11:30 صباحًا

نايف السالم(صدى):

نفى المتحدث باسم وزارة العدل الدكتور منصور القفاري، صحة ما تداول حول منع دخول المراجعين للمحكمة الجزائية بجدة قبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وقال ” القفاري ” : ” لا صحة لما أشرتم إليه، ودخول المتقاضين والمراجعين للمحكمة الجزائية بجدة، وكافة المحاكم متاح طيلة وقت الدوام الرسمي، منذ بدايته وحتى نهايته ” .

وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل، أنه ” من يدعي منعه من الدخول فله التقدم بشكوى لوزارة العدل للتحقق من شكواه ” .