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الأخضر ينهي استعداداته قبل مواجهة العراق وديا

الأخضر ينهي استعداداته قبل مواجهة العراق وديا
نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم حصة تدريبية على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعدادا للمواجهة الودية أمام منتخب العراق غدا ، في المباراة التي ستقام على استاد البصرة الدولي .

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير المنتخب الوطني الأول عمر باخشوين ، جاهزية الأخضر جاهزية الأخضر لمواجهة الغد ، مثنيا على جهود معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وجهوده لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية .

وفي مايخص معسكر الأخضر استعدادًا للمونديال والذي أقيم في جدة قال باخشوين ” كانت مرحلة جيدة ومفيدة للجهاز الفني الذي وقف عن قرب على مستويات اللاعبين ” .

 


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