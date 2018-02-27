النجاح والأبداع البرازيل والإسبان وكرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

يريدون تطوير كرة القدم

يرغبون تطوير لاعبي كرة القدم

يسعون للفوز في البطولات

يحاولون ان يصبح لا عبينهم الافضل

يعملون الخطط والاستراتيجيات لتسويق لا عبينهم للاحتراف …

يخسرون الكثير من الاموال لدراسات …………..

يحضرون الخبراء ويدفعون لهم بالملايين ………

يضعون قواعد جديدة لتسهيل لعب كرة جميلة وسريعة ….

فرقهم تدفع الملايين للمدربين للفوز بالبطولات واحضار افضل المحترفين ….

في البرازيل معقل كرة القدم كيف نجحوا وكيف ابدعوا بدون كل هذا

لماذا نجحو بدون كل هذا ؟

انه كرة قدم الصالات التي تعتبر اللعبة الأولى في البرازيل ومنجم المواهب الذي لا ينضب كرة قدم الصالات جعلت البرازيل وإسبانيا على قمة كرة القدم العشبية السر في كرة الصالات ان معظم النجوم علمتهم كل ما يحتاجون في الملاعب الكبيرة علمتهم :ــــ

1. جميع اللاعبين يملكون المهارات اللازمة للجري مع الكرة.

2. كثرة و تكرار لمس الكرة .

3. جميع اللاعبين يلعبون بلا تحفظ وعنوانهم التسجيل للأهداف والهجوم .

4. يلعبون للبحث عن المتعة .

5. اللاعبين قادرين على اتخاذ قرارات مناسبة اثناء اللعب .

6. تساعد على صنع القرار لأن الكرة تتحرك بسرعة فائقة .

7. شخصيات وتكنيك وقدرة اللاعب على اتخاذ القرارات تستطيع ان تتطور .

8. اللاعب يفكر بعقله بسرعة مثل ما يركل الكرة بقدمه بسرعة .

9. تطور تفكير اللاعبين .

10. كيفية التصرف بالكرة قبل ما تستلم الكرة .

11. سرعة ردة الفعل .

12. ايضا المراوغة، والتوازن، والتركيز ..

13. كرة الصالات يجب أن تستخدم كلا القدمين.

14. تساعد على تطوير سرعة الفكر و التفاعل مع الاحداث في المباراة.

15. تساعد اللاعبين على الابداع في اللحظات الانتقالية للعبة .

16. اللعب تحت الضغط يساعد على ايجاد الحلول في المناطق الضيقة .

17. تساعد اللاعب على الاحساس بالمكان .

18. تحتاج أقدام سريعة وتحتاج إلى أن تكون قادر على استخدام أجزاء مختلفة من القدم في مساحات ضيقة .

19. تعلم اللاعب تكتيكات و تحركات مختلفة ومتنوعة .

20. تساعد اللاعب على تجاوز المنافس في واحد ضد واحد .

21. تعلمك على الاحتفاظ بالكرة .

22. الدقة في تمرير الكرة .

23. تصنع الثقة لدى اللاعب .

24. تجبرك على مساعدة الزملاء في الدفاع بشكل مستمر.

25. تعلمك دقة التصويب على المرمى .

أذا نظرنا إلى تاريخ العديد من كبار اللاعبين الإسبان والبرازيليين تجدون ان جزءا من برنامج تطوير اللاعب كان ممارسة كرة قدم الصالات وهو صغير وكانت هذه الممارسة تحت أيدي مدربين خبراء صنعوا منهم نجوم يتقاضون الملايين ويمتعون الجماهير ويصنعون الفارق في كل مناسبة .