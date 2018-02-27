6 مسارات لخدمة نقل الرياض وجدة استعدادًا لإيقاف خط البلدة

عادل الحربي (صدى):

أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي ، إن خدمة النقل العام البديلة لخدمة الحافلات الأهلية ” خط البلدة ” ، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في كلٍّ من الرياض وجدة ؛ تقدم خدماتها لسكان المدينتين على نفس مسارات الحافلات الأهلية عالية الكثافة ؛ حيث تمثل هذه الخدمة تطويرًا نوعيًا ومرحليًا ؛ لما كانت تقدمه الحافلات الأهلية من خدمة للنقل العام ، انتهاءاً بقيام مشاريع النقل العام المعتمدة .

وأشار ” السهلي ” ، إلى أن تكاتف الجهات الحكومية المختصة ، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن ، كان له أبلغ الأثر في أن ترى هذه الخدمة النور، مُشيدًا بتضافر الجهود والشراكة الناجحة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، فضلًا عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، وأمانة محافظة جدة ممثلة في شركة مترو جدة ؛ حيث ساهمت الشراكة الناجحة مع جميع الجهات في تهيئة الأرض الراسخة لانطلاقة هذا المشروع الحيوي للنقل العام .

وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري ، أن الهيئة العليا لتطوير الرياض وشركة مترو جدة ، تشرفان على تشغيل الخدمة والمسارات المرتبطة بها بشكل مباشر، وهو ما يمثل مؤشرًا قويًّا على فرص النجاح القادمة في مختلف مدن المملكة ، بدعم القيادة الرشيدة .

ومن جانبه ، قال مدير إدارة تنمية النقل الجماعي بهيئة النقل العام المهندس عادل الحربي ؛ إن الخدمة في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة ، تتكون من 6 مسارات محددة ، يشرف على تشغيلها بالكامل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وشركة مترو جدة ؛ حيث بدأ تشغيل الخدمة في الرياض اليوم بمسارين من الشمال إلى الجنوب والعكس ، ويبدأ المسار الأول من البطحاء إلى مستشفى الملك خالد الجامعي مروراً بشارع البطحاء ، بالإضافة إلى الأحوال المدنية ، وشارع الوشم ، وشارع الناصرية ، وشارع الملك سعود ، وشارع فيصل بن فهد ، ودوار الجوهرة ، وطريق الملك خالد ، وشارع أم الحمام ، وذلك بوجود نقاط رئيسة للتوقف على المسار، ونقاط في بداية كل مسار ونهايته .

ولفت ” الحربي ” ، إلى أن المسار الثاني يبدأ من مركز النقل العام جنوب الرياض ، مروراً بشارع البطحاء ، وشارع الضباب ، وطريق الملك فهد البديل ، وطريق الملك عبدالله ، وشارع العليا العام ، لينتهي بسوق الخضار بالشمال .

وأضاف أن باقي المسارات تنطلق تباعًا ، لخدمة شرق وغرب الرياض ، حيث يبدأ المسار الثالث من البطحاء مروراً باستاد الأمير فيصل بن فهد ، ثم حديقة الحيوان ، لينتهي بتقاطع طريق خالد بن الوليد ، مع طريق الملك عبدالله ، والعكس.

ويبدأ المسار الرابع من البطحاء ، ثم مدينة الملك سعود الطبية ، لينتهي بطريق مكة ، والعكس ، فيما يبدأ المسار الخامس من البطحاء وينتهى بمدرسة دلة لتعليم القيادة شمالًا ، وبالنسبة إلى المسار السادس فيبدأ من البطحاء مروراً ببرج مياه الرياض ، لينتهى بالمدينة الصناعية الثانية .

وأردف المهندس عادل الحربي ، أنه يبلغ عدد الحافلات المعدة لهذه الخدمة 131 حافلة حديثة ، تبدأ العمل من تمام الخامسة والنصف صباحًا .