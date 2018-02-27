بالفيديو.. اعتراف لأحد أسرى الحوثي بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لأحد أسرى الحوثيين ، وهو يعترف بعد إلقاء القبض عليه شرق العاصمة اليمنية صنعاء .

واعترف الأسير ، بتواجد مدربين لبنانيين من حزب الله ، في منطقة شوابة ، بمديرية أرحب ، تقوم بتدريبهم عسكريًا ، ليلقون بهم بعد ذلك في جبهة القتال .