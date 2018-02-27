بالفيديو.. اعتراف لأحد أسرى الحوثي بصنعاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لأحد أسرى الحوثيين ، وهو يعترف بعد إلقاء القبض عليه شرق العاصمة اليمنية صنعاء .
واعترف الأسير ، بتواجد مدربين لبنانيين من حزب الله ، في منطقة شوابة ، بمديرية أرحب ، تقوم بتدريبهم عسكريًا ، ليلقون بهم بعد ذلك في جبهة القتال .
اعتراف احد أسرى مليشيا الحوثي بعد القبض عليه شرق العاصمة #صنعاء، يعترفون بتواجد مدربين لبنانيين في منطقة شوابة بمديرية أرحب #صنعاء تدربهم pic.twitter.com/XqtFPAseDO
— 🇾🇪🇸🇦 الجوف الآن JOUF NOW (@JoufNow) February 27, 2018
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