مستشار وزير الحج والعمرة يزور الملحقية الثقافية بالقاهرة

رحاب فتحي(صدى):

زار مستشار وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور يوسف بن على الفقي، اليوم الثلاثاء، الملحقية الثقافية بالقاهرة، وكان في استقباله الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد الله النامي.

وحضر اللقاء عبد الله الحمد مدير الشؤون التعلمية والأكاديمية بالملحقية، حيث تم خلال الزيارة تبادل عبارات الثناء والشكر والتقدير، كما قدم النامي، شرحًا موجزًا عن أعمال الملحقية وبرامجها وفعالياتها .

وبدورة عبر د ” الفقي ” عن سروره بما سمعة وعرفة عن الملحقية وما تؤديه من دور رائد لخدمة الطلاب السعوديين الدراسين بجمهورية مصر العربية .

وفي نهاية اللقاء قدم الملحق الثقافي شكرة وتقديره لمستشار وزير الحج والعمرة داعياً الله له بالتوفيق والسداد.