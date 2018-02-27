بالفيديو.. مواطن يمدح زوجته في برنامج تلفزيوني
وصف أحد المواطنين حياته مع زوجته، مما أبكى مقدم البرنامج على الهواء، قائلًا: 22عامًا قضيتها معها، فرضي الله عنها وأرضاها.
وقال الزوج خلال مداخلته على برنامج ” المستشار الأسري ” على قناة ” المجد ” ، إنه يحمد الله على زوجته التي وصفها بـ ” الطيبة ” ، مؤكدًا أنه ارتبط بها منذ 22 عامًا، لم يرَ منها إلا كل الخير.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماشاء الله الله يحفظهم لبعض ويكتب لنا الر ضى في الدنيا والاخره❤️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يحفظهم لبعض ويديم الموده والآلفه بينهم😊