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بالفيديو.. مواطن يمدح زوجته في برنامج تلفزيوني

بالفيديو.. مواطن يمدح زوجته في برنامج تلفزيوني
نورة الشهري(صدى):

وصف أحد المواطنين حياته مع زوجته، مما أبكى مقدم البرنامج على الهواء، قائلًا: 22عامًا قضيتها معها، فرضي الله عنها وأرضاها.

وقال الزوج خلال مداخلته على برنامج ” المستشار الأسري ” على قناة ” المجد ” ، إنه يحمد الله على زوجته التي وصفها بـ ” الطيبة ” ، مؤكدًا أنه ارتبط بها منذ 22 عامًا، لم يرَ منها إلا كل الخير.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 17 دقيقة

ماشاء الله الله يحفظهم لبعض ويكتب لنا الر ضى في الدنيا والاخره❤️

[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يحفظهم لبعض ويديم الموده والآلفه بينهم😊

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