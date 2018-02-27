الملحق الثقافي بالقاهرة يستقبل عميدة بجامعة عين شمس

رحاب فتحي(صدى):

زارت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس الدكتورة سوزان القليني، اليوم الثلاثاء، الملحقية الثقافية السعودية، واستقبالها بمكتبة الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد الله النامي، وذلك لمناقشة سبل ودعم الطلاب السعوديين في مصر .

وأعربت ” القليني ” ، عن إعجابها بالدور الحيوي والكبير الذي تقوم الملحقية الثقافية في دعم الطلاب السعوديين الدارسين في مصر، مشيدة بالحضور القوي للملحقية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات في مصر والتي من شأنها الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم خاصة بحضور الملحق الثقافي للمؤتمر الدولي ” الشباب وصناعة المستقبل ” وكل ذلك من أجل بعث رسالة للطلاب السعوديين أن الملحقية واقفة وداعمة لهم في مسيرتهم التعليمية والعلمية ودفعهم للأمام نحو النجاح والتفوق.

ومن جانبه أبدى ” النامي ” ترحيبه بالدكتورة سوزان القليني وزيارتها للملحقية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجامعة لم تدخرا جهدا من أجل تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلاب السعوديين الدارسين في مصر وحل أي عقبات في مسيرتهم التعليمية والعلمية .