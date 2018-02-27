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بالفيديو.. تحرش جماعي في تجمع للحزب الحاكم الباكستاني

بالفيديو.. تحرش جماعي في تجمع للحزب الحاكم الباكستاني
إسلام آباد(صدى):

تداولت وسائل إعلامية ، مقطع فيديو لسيدة عضوة بالجناح النسائي للحزب الحاكم الباكستاني ، وهي تتعرض لتحرش جماعي ، اليوم الثلاثاء .

وحدثت الواقعة ، في الوقت الذي اقتحم فيه مجموعة رجال مكان تجمع النساء ، بعد أن ألقى رئيس وزراء البنجاب شهباز شريف ، كلمته ، ليبدأوا في الهجوم على المُشاركات والتحرش بهن باستخدام لغة وعبارات مسيئة .

وتدخلت نساء أخريات ورجال لإنقاذ المرأة فور تعرضها للتحرش ، واستخدموا العصي لضرب المتحرشين ، حتى تمكنوا من إبعاد الضحية بعيدًا عن أيديهم .

وبعد إنقاذ المرأة القاطنة بولاية البنجاب في منطقة قصور ، من التحرش ، علقت السيدة على الواقعة قائلة ” أتيت هنا لدعم الحزب ، ولكن المعاملة التي تلقيتها مخزية ” .

وأشارت السيدة ، إلى أن من أساؤوا التصرف لها من المرجح ألا يكونوا من أعضاء الحزب الحاكم ، حيث قالت لوسائل إعلامية ” إخواننا في حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف ليسوا من هذا النوع ” .

وطالبت ابنة رئيس الوزراء الباكستاني المُقال ، مريم نواز شريف ، عبر حسابها في ” تويتر ” ، رئيس وزراء ولاية البنجاب بفتح باب التحقيق في الواقعة ، ليستجيب لطلبها على الفور ، مشددًا على أن المتورطين في الواقعة سيتم تحديد هوياتهم من خلال مقطع الفيديو المتداول .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4066 ] نشر منذ 2 ساعتين

دائما التجمهر ينتج عنه الفوضى و الاعتداء على الممتلكات العامه والخاصة

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