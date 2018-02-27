الأرصاد: أمطار وعدم استقرار حتى بداية مارس في جازان

تركي السالم(صدى):

أعلن الراصد الجوي علي مشهور، مشرف فريق طقس جازان، عن توقعه بحالة من عدم الاستقرار على أجواء منطقة جازان، تبدأ من يوم غد الأربعاء، وتستمر إلى منتصف الثلث الأول من شهر مارس المقبل.

وقال مشهور، إن المنطقة تشهد تقدم أخدود بارد في طبقات الجو العليا على أجواء جنوب غرب المملكة وتتأثر به أجواء جازان؛ مما يساعد في تواجد تيارات صاعدة مع توفر عوامل الرطوبة في طبقات الجو 850- 700 هكتوباسكال.

وكشف المشرف، عن توفر تصعيد حراري يسبب تكاثفًا للسحب الركامية الممطرة على أنحاء متفرقة من محافظات جازان، مشيرًا إلى أن بوادر الحالة الممطرة ستبدأ بالتدريج من يوم غد، وتزداد في التوسع يومي الخميس والجمعة.