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بالفيديو.. غلق مطعم لمخالفته الأنظمة بالرياض

بالفيديو.. غلق مطعم لمخالفته الأنظمة بالرياض
عادل الحربي (صدى):

أغلقت أمانة الرياض ممثلة ببلدية الملز مطعمًا مخالفًا للأنظمة، بعد أن ضبطت داخله أدوات للطهي يظهر عليها الصدأ، وانتشار للحشرات، وتدني في مستوى النظافة العامة.

وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على تطبيقها للعقوبات الرادعة حفاظًا على سلامة سكان مدينة الرياض.


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