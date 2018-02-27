بالفيديو.. إعلام الأسد يستغل خدعًا سينمائية ليزعم أنها فبركة للإصابات

دمشق(صدى):

شنت قوات بشار هجمات عديدة ، لقصف المناطق المدنية بالغوطة الشرقية ، على الرغم من الهدنة الإنسانية وقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يومًا .

ولم تتوقف قوات بشار الأسد عند هذا الحد ، بل استغلت مقطع فيديو لورشة فنية فلسطينية ، تتضمن خدعًا سينمائية ، لتزعم أن عناصر الدفاع المدني بالغوطة تستخدمها ضده .

ومن جانبه ، أوضح صاحب الورشة الفنان الفلسطيني عبدالباسط اللولو ، إن الفيديو المتداول من قبل وسائل إعلام النظام السوري ، على أنه في منطقة الغوطة الشرقية ، ما هو إلا مناورة صحية تقام سنويًا في غزة ، بالتعاون مع أطباء فرنسيين ، إلا أن النظام السوري يستغل هذه المقاطع للترويج والإيحاء بأن المعارضة تستخدمها لفبركة إصابات الشعب السوري بالغوطة .