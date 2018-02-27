مصرع سيدة أربعينية صعقًا بالكهرباء في الباحة

سعيد العجل(صدى):

لقيت سيدة في الأربعين من عمرها، مصرعها صعقًا أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي.

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء، ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية من أحد المواطنين يفيد فيه وفاة والدته البالغة من العمر (45 عاماً) داخل منزلهم الكائن بحي الباهر بمدينة الباحة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي .

وأضاف المتحدث، أنه على الفور تم انتقال الجهات الأمنية لمنزل المبلغ وبإجراء المعاينة، وجد أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي، كما تم إجراء المعاينة للجثمان من قبل الطبيب الشرعي وصدر تقريره الأولي المتضمن وجود أثر جرح بأصبع يدها اليسرى وهو فتحة دخول التيار الكهربائي لجسمها، مما يدل على أن الوفاة عرضية نتيجة تعرض الضحية لصعق كهربائي، وعدم وجود أي إصابات أخرى تدل على عنف أو مقاومة .

وأكد المتحدث، أنه تم تسليم الجثمان لذويها لانتفاء الشبهة الجنائية بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ، مطالبًا السادة الموطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .