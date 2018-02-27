الهيل: نفخر ببلادنا قطر ولانفخر بأن خيال المآته ” تميم ” هو أميرها

طلال الضوي(صدى):

قال خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، إن ” أفراد جهاز أمن الدوله في قطر شادين حيلهم من ٢٠١٤ وهم يوعدون خيال المآته بنجيبه وبنجيبه وأنا أعيد وأكرر وأقول ” مب كفو ” كل إللي قدرو عليه شوية تشبيح، خروجي غصبن عنهم من داخل قطر، سبب لهم ازمه نفسيه ” .

وأضاف ” الهيل “، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء: ” هل تعلمون أن العاق حمد بن خليفة مب كفو يقلب نظام الحكم على أبوه عام ١٩٩٥ لو كان الشيخ سحيم بن حمد عايش ؟.. ولكن استغل العاق وفاة عمه اللي كان عامل ميزان قوى في الدوله وسبحان الله تدور السنين ويسخر الله سمو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني لإنقاذ مايمكن انقاذه من قطر وحن معه وهو صامل !! ” – بحسب قوله-.

وتابع: ” نفخر ببلادنا قطر ولانفخر بان خيال المآته الكاذب هو أميرها.. لذالك وجب تطهير الارض التي نحبها منه ومن تنظيم الحمدين المارق.. أمير مايكون قد كلمته ماله قيمه بالعكس احترم السائق راجو اللي يجي في معاده ولا احترم هذا الكاذب الخائن، قال ايش قال في وجهي سود الله وجهك .. ” .