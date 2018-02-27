بالفيديو.. ناقد رياضي يحرج مذيعة على الهواء

ماجد محمد(صدى):

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر ، جدلًا واسعًا ، بعدما كرر فعلته بإحراج مذيعة ببرنامج ” صدى الملاعب ” ، المُذاع على قناة ” إم بي سي ” .

وأشاد ” الدغيثر ” ، في بداية مداخلته التلفزيونية ، بمقدمة البرنامج الإعلامية المغربية هند بومشمر ، حيث وصفها بأنها أجمل مذيعة في العالم .

وفي الوقت الذي بدأت ضحكات المذيعة تعلو ، دليلًا على شعورها بالإحراج ، واصل الناقد الرياضي إطراءه على فستانها ، قائلًا ” أنا أهنيك على هالفستان وعلى هاللبس وعلى هالأناقة ” .

يذكر أن ” الدغيثر ” ، أحرج مذيعة أخرى من مذيعات البرنامج في وقت سابق ، وهي الإعلامية لين أبو شعر ، حينما وجه لها عبارات غزلية على الهواء .