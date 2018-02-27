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بالفيديو.. ناقد رياضي يحرج مذيعة على الهواء

بالفيديو.. ناقد رياضي يحرج مذيعة على الهواء
ماجد محمد(صدى):

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر ، جدلًا واسعًا ، بعدما كرر فعلته بإحراج مذيعة ببرنامج ” صدى الملاعب ” ، المُذاع على قناة ” إم بي سي ” .

وأشاد ” الدغيثر ” ، في بداية مداخلته التلفزيونية ، بمقدمة البرنامج الإعلامية المغربية هند بومشمر ، حيث وصفها بأنها أجمل مذيعة في العالم .

وفي الوقت الذي بدأت ضحكات المذيعة تعلو ، دليلًا على شعورها بالإحراج ، واصل الناقد الرياضي إطراءه على فستانها ، قائلًا ” أنا أهنيك على هالفستان وعلى هاللبس وعلى هالأناقة ” .

يذكر أن ” الدغيثر ” ، أحرج مذيعة أخرى من مذيعات البرنامج في وقت سابق ، وهي الإعلامية لين أبو شعر ، حينما وجه لها عبارات غزلية على الهواء .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

المراهقه المتأخره مالها حل

[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب ان يحاكم ويسجن ويجلد بعد ﻻشاعة الفحشاء والفجور في المجتمع .

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