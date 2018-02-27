بالفيديو.. ناقد رياضي يحرج مذيعة على الهواء
أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر ، جدلًا واسعًا ، بعدما كرر فعلته بإحراج مذيعة ببرنامج ” صدى الملاعب ” ، المُذاع على قناة ” إم بي سي ” .
وأشاد ” الدغيثر ” ، في بداية مداخلته التلفزيونية ، بمقدمة البرنامج الإعلامية المغربية هند بومشمر ، حيث وصفها بأنها أجمل مذيعة في العالم .
وفي الوقت الذي بدأت ضحكات المذيعة تعلو ، دليلًا على شعورها بالإحراج ، واصل الناقد الرياضي إطراءه على فستانها ، قائلًا ” أنا أهنيك على هالفستان وعلى هاللبس وعلى هالأناقة ” .
يذكر أن ” الدغيثر ” ، أحرج مذيعة أخرى من مذيعات البرنامج في وقت سابق ، وهي الإعلامية لين أبو شعر ، حينما وجه لها عبارات غزلية على الهواء .
عبدالعزيز الدغيثر : يا هلاليون تريدون آسيا والعالمية أعطوا الفرصة لسامي الجابر لكي يدرب الفريق مرة أخرى#صدى_الملاعب pic.twitter.com/BbC2pM7kD8
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨
بطبعي صريح[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
المراهقه المتأخره مالها حل
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2183 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا دلخ
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3371 ] نشر منذ 2 ساعتين
شايب وعايب وربي 😒
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16253 ] نشر منذ 1 ساعة
الا خروف !
زائر[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب ان يحاكم ويسجن ويجلد بعد ﻻشاعة الفحشاء والفجور في المجتمع .
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6393 ] نشر منذ 1 ساعة
الاسم الجديد للهبل هذا / شعبله الدغيثر