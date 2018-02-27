أمير الرياض يكرم الدوسري خلال افتتاح ملتقى المرصد الحضري

سعيد العجل(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا للتطوير مدينة الرياض، رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة الرياض اليوم الثلاثاء عضو اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري لمدينة الرياض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري .

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للمرصد الحضري لمدينة الرياض، الذي نظمته الهيئة العليا في قصر الثقافة بحي السفارات، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض نائب رئيس الهيئة.

كما كرم سموه أعضاء اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري والتي تضم جميع القطاعات بالعاصمة .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا للتطوير مدينة الرياض، رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة الرياض أكد : إن المرصد الحضري لمدينة الرياض، يعمل على رصد سير عمليات التنمية الحضرية في المدينة بجميع جوانبها، وإنتاج مجموعة من المؤشرات الحضرية الشاملة لكل ما يختص بإعداد السياسات والبرامج التنموية، لتمكين صنَّاع القرار، والقطاعات المختلفة من تقييم أدائها وتطويره ” ، مؤكداً سموه بأن المرصد الحضري، تشارك فيه كافة القطاعات المعنية في المدينة، الحكومية منها والأهلية والمجتمع المدني، بما يساهم في تيسير الوصول إلى المعلومة المطلوبة وربطها بسياسات التنمية في المدينة، ومساندة كافة أعمال التخطيط والإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة المتابعة والمراقبة والتقويم، وصولاً إلى رؤية مشتركة تحدّد أولويات العمل المستقبلي في مختلف جوانب التنمية ” .