عقد صفقات محركات طائرات حربية للمملكة بـ2.6 مليار ريال

نايف السالم(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، إحدى شركات التوازن الاقتصادي، عبدالله العمُري عن مشروع كبير مع جنرال إلكتريك ومع القوات الجوية، لصيانة وعمرة محركات الطائرات الحربية الجديدة F15-S و F15- SAالجديدة ومحركات T700.

كما أعلن عن اتفاقية أخرى لصيانة محركات الأباتشي والبلاك هوك مع القوات البرية ووزارة الحرس الوطني .

وأكد العمري أن قيمة هذه الصفقات تبلغ نحو 2.6 مليار ريال خلال 5 إلى 7 سنوات القادمة، وستقوم باستحداث ما بين 250 إلى 300 وظيفة في السوق.