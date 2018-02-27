” المعارضة القطرية ” تكشف فساد ” تميم ” في الرياضة

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية، أن النظام القطري اعطى أوامر لمنظوماته الإعلامية، اليوم لإثارة مسألة غياب الدعم المالي عن أندية كرة القدم القطرية في محاولة تنفيس غضب المشجعين ومحبي هذه اللعبة.

وأضافت المعارضة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الديوان الأميري طلب من مؤسسة دوري نجوم قطر ووزارتي الثقافة والمالية بأن تخصص أموال الأندية المحلية واللاعبين لشراء لاعبين أجانب لصالح أندية أجنبية، متابعة : ” طبعا كان أحدها نادي فرنسي ومالكه القطري المحظي عند تميم.. للأسف فإن حجم المبالغ التي نهبت كان كافيا لتطوير لاعبينا وأنديتنا المحلية وبلغت أكثر من ملياري يورو ” .

وأوضح الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن الفضيحة الكبرى أن قسم من هذه الأموال ذهب لصالح شركات دعاية وإعلان وتحشيد أوروبية هدفها الترويج للنظام القطري من خلال إبراز صفقاته الرياضية الخارجية، لافتا إلى أن قيام النظام القطري المتواطئ مع أصحاب أندية محلية تابعين لحلقة تميم الفاسدة لن ينجح في خداع شعب قطر الحبيبة فاللعبة مكشوفة وأزماته المالية والاقتصادية المتتالية لن ينفع معها أي محاولة خارجية أو داخلية للتغطية عليها.