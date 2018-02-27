بالفيديو.. العراق ترحب بأول زيارة لـ ” الأخضر ” منذ 40 عامًا

نواف السالم(صدى):

يستعد المنتخب الوطني ” الأخضر ” ، لزيارة العراق غدًا الأربعاء، لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي، في أول زيارة لـ ” الأخضر ” إلى بلاد الرافدين منذ نحو 40 عامًا.

وتعود آخر مباراة للمنتخب السعودي على الأرض العراقية الى العام 1979، عندما شارك في بطولة كأس الخليج التي استضافتها بغداد.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب السعودي لخوض نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في يونيو المقبل في روسيا.

ويأمل العراق في أن تؤدي هذه المباراة، إلى رفع الحظر الكامل المفروض على استضافته المباريات الدولية الرسمية.

وتحظى المباراة بالعديد من العوامل السياسية أيضا، حيث تأتي وسط تقارب في الفترة الماضية بين الرياض وبغداد، بعد أعوام طويلة من التباعد تعود الى عهد الرئيس السابق صدام حسين.

وفرضت الهيئة الدولية الحظر منذ أعوام طويلة، وقامت في العام الماضي بتخفيفه والسماح باستضافة مباريات دولية ودية على ثلاثة ملاعب في مدينتي كربلاء والبصرة جنوبا، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.