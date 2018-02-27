وظائف إدارية شاغرة في جامعة بيشة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق جامعة بيشة، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، بكليات الجامعة في بيشة وفروعها في بلقرن والنماص وتثليث.

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة محمد آل عجيم على أهمية الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة، وفقًا لما تم نشره في موقع الجامعة، مبينًا أن الجامعة لا تألو جهدًا في تحقيق متطلبات المتقدمين وفقًا للأنظمة المرعية في ذلك.

وقال إنه على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا وتعبئة بيانات التقديم إلكترونيًّا، وسيتم استقبال الطلبات، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 13/ 6/ 1439هـ الساعة 12 صباحًا.