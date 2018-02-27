بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية ، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ” الرمز ” – رحمه الله –

وبدأت الحصة التدريبية ، باجتماع للاعبين مع المدرب كرونسلاف ، ثم بتمارين لياقية متنوعة ، تلاه تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات ، تلعب مجموعتين منهم مناورة كروية على نصف الملعب ، بينما تؤدي المجموعة الثالثة تمارين لياقية ، وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينها .

وقسم ” كرونسلاف ” ، الفريق إلى مجموعتين بعد ذلك ، لعبوا مناورة كروية ، طبق اللاعبين خلالها عددًا من الجمل التكتيكية ، ليختتم التدريب بتمارين إطالة .