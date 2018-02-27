بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
واصل فريق النصر الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية ، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ” الرمز ” – رحمه الله –
وبدأت الحصة التدريبية ، باجتماع للاعبين مع المدرب كرونسلاف ، ثم بتمارين لياقية متنوعة ، تلاه تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات ، تلعب مجموعتين منهم مناورة كروية على نصف الملعب ، بينما تؤدي المجموعة الثالثة تمارين لياقية ، وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينها .
وقسم ” كرونسلاف ” ، الفريق إلى مجموعتين بعد ذلك ، لعبوا مناورة كروية ، طبق اللاعبين خلالها عددًا من الجمل التكتيكية ، ليختتم التدريب بتمارين إطالة .
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسخرة الموسم : ( النصر ) بلا منازع
تقريبا اغلب الفرق قدمت مستويات رغم الخسائر الا نادي الفقر لا مستوى ولانتائج تحس انه جاي من دوري المناطق
حسافه هالجمهور العاشق مايستاهلونه اللعيبه الحاليين لاعبين السنابات والقصات والخرابيط
المفروض عقودهم تكون بالمئات فقط وتخب عليهم