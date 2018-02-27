مصر: حبس 5 متهمين بتهمة اختطاف واحتجاز رجل أعمال في الهرم

القاهرة(صدى):

جددت نيابة الهرم، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المصرية، حبس 5 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الخطف والاحتجاز دون وجه حق، لرجل أعمال خليجي، وسرقة متعلقاته الشخصية.

وفي التفاصيل: تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من رجل أعمال خليجي يقيم في مصر ومبيض محارة بتعرضهما للسرقة على يد 4 أشخاص تحت تهديد السلاح، وأن المتهمين جردوا الخليجي من ملابسه تماما وقاموا بتصويره عاريا وتهديده لعدم الإبلاغ عنهم.

ووفق ما ورد في التحريات، أنه باستجوب مبيض المحارة صديق المجني عليه والذي تبين تورطه في الجريمة وتخطيطه لها، أنه تعرف على الخليجي منذ 5 سنوات عندما استعان به الأخير لتشطيب شقته، واستمرت العلاقة بينهما، وتوطدت لعلاقة صداقة حيث كان يسافر الخليجي لدولته، ويعود مرة أخرى للإقامة برفقة زوجته المصرية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استعان بفتاة و4 شباب استأجروا شقة بمنطقة الهرم من مالكتها لمدة 10 أيام بحجة اشتراكهم في دورة تربية رياضية، وقام المتهم الرئيسي بإيهام صديقه الخليجي بتعرفه على فتاة بإحدى الكافيهات ورغبته في اصطحابه للذهاب إليها وقضاء سهرة معها، كان الخليجي يؤجل الذهاب معه وتكرر طلب المتهم حتى استجاب صديقه له وتوجها إلى الشقة.

ودخل الخليجي برفقة الفتاة لإحدى غرف الشقة وتفاجأ بعدها بـ4 أشخاص يقتحمون الغرفة ويجردونه من ملابسه وقيدوه بالحبال، ثم قاموا بتصويره عاريا واستولوا منه على هاتفه وبطاقات ائتمان، وحصلوا منه تحت التهديد على كلمة السر الخاصة بها، وتمكنوا من سحب 14 ألف جنيه ثم تركوه وصديقه بالشقة وفروا هاربين واحتجزوه بالشقة لمدة 4 ساعات حتى تمكن الخليجي وصديقه مبيض المحارة من الخروج، وتوجها لقسم الشرطة الذي كشف حيلة المتهم، وأنه من خطط للجريمة، وأرشد عن باقي المتهمين وضبطوا.