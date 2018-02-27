صحيفة تشيلية تشيد بمدرب الأخضر

نواف السالم(صدى):

أشادت صحيفة “ redgol ” التشيلية بالمدرب خوان انطونيو بيزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بعد ظهوره بشكل مميز في مباراته الرسمية الأولى مع الأخضر، حيث تغلب بثلاثية نظيفة على منتخب مولدوفا ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 الذي سيقام الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة، ” قدم خوان انطونيو بيززي نفسه جيدا في اول ظهور رسمي له مع المنتخب السعودي ” ، وأضافت: “المنتخب السعودي برفقة بيزي يستعد لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا حيث سيلعب في المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأوروغواي ومصر ” .

وأنهت بالإشارة إلى أن الأخضر سيلعب مباراة ودية أخرى غدًا الأربعاء أمام المنتخب العراقي.