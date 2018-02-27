بالفيديو.. المُعتدى عليه بمدرسة بالطائف يروي تفاصيل الحادث

عبدالعزيز القثامي(صدى):

روى المساعد الإداري المعتدى عليه بمدرسة بالطائف ” فيصل الطويرقي ” ، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحادثة، والتي نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه.

وقال الطويرقي خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : حضر المواطن بمركبته قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَني لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام.

وأضاف : إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهاتي ، ودخلَ معي في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه علي بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض “سكين”، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفي الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقلي للمُستشفى من قبل أحد زملائه.

وتابع : فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .

اقرأ أيضا