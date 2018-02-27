بالفيديو.. المُعتدى عليه بمدرسة بالطائف يروي تفاصيل الحادث
روى المساعد الإداري المعتدى عليه بمدرسة بالطائف ” فيصل الطويرقي ” ، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحادثة، والتي نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه.
وقال الطويرقي خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : حضر المواطن بمركبته قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَني لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام.
وأضاف : إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهاتي ، ودخلَ معي في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه علي بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض “سكين”، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفي الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقلي للمُستشفى من قبل أحد زملائه.
وتابع : فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .
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الاعتداء على مساعد إداري بالطعن في الطائف..
المُعتدى عليه يروي تفاصيل الحادثة في #معالي_المواطن pic.twitter.com/M1K49AP6oR
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨
الغامدي[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول الله يعنى جاء في بيتك عشان تطلعه مالك ومال المشاكل وكبر راسك