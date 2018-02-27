النصر يسعي لاستعادة هيبة الفريق الأول لكرة القدم

ماجد محمد(صدى):

قرر مجلس إدارة نادي النصر، وضع خطة لاستعادة هيبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال منافسات الموسم المقبل.

واستقرت إدارة النصر على أن الخطوة الأولى لخطتها للموسم الجديد، تعتمد على التخلص من معظم أجانب الفريق السبعة مع الاحتفاظ بلاعب واحد فقط.

وقررت إدارة النصر الانتظار حتى نهاية الموسم، لتعلن فك الارتباط مع محترفيها الأجانب، وهم: البرازيلي ليوناردو بيريرا، والجزائري عبد المؤمن جابو، والمغربي محمد فوزير، والتونسي فرجاني ساسي، والعماني سعد سهيل، والكونغولي جونيور كابانانجا.

فيما قررت الاحتفاظ بالمدافع البرازيلي برونو أوفيني الذي نال استحسان الجماهير.