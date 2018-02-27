مصر.. القبض على عصابة ضباط مزيفة بالعجوزة نصبت على سعوديين

القاهرة(صدى):

أصدرت نيابة العجوزة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عصابة الضباط المزيفة التي تخصصت في سرقة الأجانب والعرب في العجوزة والدقي، لمدة 4 أيام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة من ” م. ع ” ، 64 سنة، سعودي، و ” س. ع ” ، 58 سنة، سعودي، وصديقهم ” ح. ع ” يفيد بأنهم أثناء تواجدهم بالشقة سكنهم، فوجئوا بحضور 5 أشخاص مجهولين مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيش الشقة، وعقب انصرافهم اكتشفوا سرقة 5 هواتف محمول ومبالغ مالية ” 48 ألف جنيه – ألف دولار – 180 دينارا كويتيا – 3 جوازات سفر – بطاقات ائتمان فيزا ” .

وبالفحص والتحري تبين أن وراء إرتكاب الواقعة هم سيدة تدعى “ن. ذ”، طباخة، 56 سنة، سبق اتهامها في 5 قضايا آخرها ” إدارة مسكن للدعارة ” ، وأن المتهمة تعمل خادمة طرف المبلغين ولعلمها باحتفاظهم بمبالغ مالية بالشقة عقدت العزم على سرقتهم، وقامت بالاتفاق مع نجلها الذي استعان بباقي المتهمين لانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليهم واقتسامهم المسروقات فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث وسط الجيزة، من ضبط المتهمة، ونجلها ” م. ر ” ، 35 سنة، سباك، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها مخدرات، و ” م. م ” ، سائق، 50 سنة، و ” س. ع ” ، صاحب ورشة رخام، 42 سنة، وبحوزتهم ” 3 هواتف محمولة – 2072 جنيها – 11 دينارا كويتيا ” من متحصلات السرقة.

واعترف المتهمون بإنفاقهم جزءا من المبالغ المالية المسروقة في سداد ديونهم وباقي المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين، وتم التحفظ على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة.