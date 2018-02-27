بالصور.. ” محافظ المخواة ” يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القران

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفى محافظ المخواة د. محمد بن جمعان دادا في مكتبه بالمحافظة مؤخراً بطلاب وطالبات جمعية تحفيظ القران الكريم بالمخواة الفائزين في مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لحفظ القران الكريم .

وذلك بحضور رئيس الشوؤن التعليمية بجمعية تحفيظ القران بالمخواة الأستاذ محمد بن عطاف العمري وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب.

وهنأ بن دادا الطلاب والطالبات على المستوى المشرف الذي ظهروا به والمراكز المتقدمة التي حققوها في هذه المسابقة وأثنى على ما تبذله جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمخواة من جهود في تعليم كتاب الله عزّ وجل والعناية به حفظاً وتلاوه ، كما دشن مسابقة حصاد الحافظين في عامها السادس .

فيما استعرض مسؤولو الجمعية جهود الجمعية وإنجازاتها في خدمة كتاب الله عزّ وجل مشيرين إلى أن ما تحقق لهذه الجمعية من إنجازات يرجع بعد توفيق الله عزّ وجل إلى عناية الدولة رعاها الله ودعمها اللامحدود للقرآن الكريم وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى ما تحظى به الجمعيات من دعم وتشجيع من سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود رعاه الله و سعادة المحافظ وكافة المسؤولين في المحافظة .