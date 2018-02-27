” غوارديولا ” يتمسك بشارته الصفراء مدافعًا عنها

ماجد محمد(صدى):

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ، إنه سيواصل وضع الشارة الصفراء على سترته ، بالرغم من التحذيرات التي تم توجيهها له من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

وواصل ” غوارديولا ” ، وضع الشريطة الصفراء على سترته ، معلنًا بها دعمه للسجناء السياسيين في كتالونيا ، ممن تم اعتقالهم خلال قضية انفصال الإقليم عن إسبانيا .

وأبدى مدرب مانشستر سيتي ، إصراره الشديد رغم كل شئ ، على الاستمرار في وضع الشارة ، حيث قال ” قبل أن أكون مدربًا ، أنا إنسان ” ، مضيفًا ” أستطيع وضع الشارة في أي مكان آخر وليس فقط على صدري ، هم يعرفون أنني سأضعها دائمًا ” .

ولفت ” غوارديولا ” ، إلى أنه سيستمر في وضع الشارة ، في الوقت الذي سيحترم فيه قرار الاتحاد الانجليزي بحقه ، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالسياسية بقدر ما يتعلق بالديمقراطية .

وكانت عدة تقارير صحفية ، قد أشارت إلى أن الاتحاد الانجليزي منح المدرب بيب غوارديولا ، مهلة حتى يوم الخامس من شهر مارس المقبل ، للرد على التهم الموجة له حول انتهاك حقوق الملابس وأنظمة الدعاية الخاصة بالدوري الإنجليزي .