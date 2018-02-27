الجماهير ترحب بعودة محمد الشلهوب للأخضر

طلال الغامدي(صدى):

أعربت الجماهير، اليوم الثلاثاء عن سعادتها بعودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، إلى صفوف المنتخب الوطني خلال مباراة العراق الودية، التي ستُقام، غدًا الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي.

وأطلقت الجماهير هاشتاج يحمل اسم محمد الشلهوب على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، حيث أصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد وقت قصير على تدشينه، حيث تفاعل معه أكثر من 1700 مغرد.