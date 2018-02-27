بالفيديو.. صدع أرضي بعد الأمطار الأخيرة شمال شرق تمير

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر صدع أرضي بعد الأمطار الأخيرة جنوب مركز الشعب شمال شرق تمير.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق بواسطة مواطن، حالة من التصدع أرضي بعد الأمطار الأخيرة جنوب مركز الشعب شمال شرق تمير 35 كم، ومدي العمق الذي احدثته الأمطار.

وتشهد المملكة هذه الأيام حالة من الطقس غير مستقرة، حيث يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أنجاء المملكة.