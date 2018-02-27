موظفو الأسد يتحرشون بالسوريات نظير المساعدات الإنسانية

دمشق(صدى):

كشف تقرير دولي عن جرائم إنسانية جديدة في سوريا، ولكن هذه المرة تحت مظلة مُتشدقي الخير من الجمعيات والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن موظفي تلك الوكالات والهيئات يتحرشون بالسيدات السوريات نظير تقديم المساعدات الإنسانية لهن.

وأضاف : أن بعض عمال الإغاثة يقومون بمساومة السيدات السوريات المنكوبات من أجل منحهن المساعدات الغذائية، كما أكد بعض العمال التابعين لوكالات الإغاثة، أنهم شهدوا حالات ابتزاز واضحة من جانب وكلاء الأمم المتحدة، والذين وصل الأمر ببعضهم بطلب القيام بعلاقات مشبوهة مع السيدات.

وقالت وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية: إنها لا تتسامح مطلقًا مع الاستغلال، ولم تكن على دراية بأي حالات إساءة معاملة من قبل المنظمات الشريكة في المنطقة.