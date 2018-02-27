” ديمبيلي ” يكشف عن رغبته في الانتقال إلى تشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة، عن رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن عثمان ديمبيلي ليس سعيدًا بسبب وضعه الحالي مع برشلونة، خاصة أن اللاعب لا يشارك بشكل منتظم مع النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة.

ويرغب ديمبيلي بالانتقال إلى تشيلسي للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ولا يريد اللاعب الفرنسي ترك نادي برشلونة بشكل نهائي، ولكنه يطمح في الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي على سبيل الإعارة للعب بشكل منتظم والحصول على خبرة الدوري الإنجليزي.