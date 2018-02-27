التعاون يعلن نوع إصابة جهاد الحسين

ماجد محمد(صدى):

قال نادي التعاون، إن الفحوصات والأشعة التي خضع لها نجم الفريق الأول جهاد الحسين على يد الدكتور سالم الزهراني، أظهرت وجود التهابات في الركبة.

وأكد التعاون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن جهاد الحسين يحتاج لفترة علاج طبيعي وبرنامج تقوية يمتد لأسبوعين.. دعواتنا للاعب بالسلامة الدائمة والعودة سريعًا للملاعب ” .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.