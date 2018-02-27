هطول أمطار على الجوف

علي العنزي(صدى):

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة مع زخات برد على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ، ومركز زلوم ، وصوير ، وهديب ، والشويحطية.

وأوردت تقرير هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد .