بلدية أملج تنفذ حملة لإزالة الإعلانات من الأماكن العامة

محمود البلوي(صدى):

شنت بلدية محافظة أملج، حملة لإزالة الإعلانات والملصقات التجارية من الأماكن العامة وعلى المنازل التي تأتي ضمن جهود البلدية لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة وتماشياَ مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان ، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت تعميماً إلى الأمانات والبلديات كافة، بمناطق ومحافظات المملكة، يتضمن التوجيه بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أوالإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.

وتهدف هذه التعليمات إلى متابعة المخالفين الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، ، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة ” 500 ” ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.

ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تفعيل لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث تتولى الوزارة رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات الصلبة.