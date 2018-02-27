حساب المواطن: إيداع الدفعة الرابعة من الدعم 11 مارس

علي القحطاني (صدى):

أعلن حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه تبقى 11 يومًا على إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من البرنامج؛ حيث من المقرر أن يتم الإيداع يوم 11 مارس المقبل.

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن 11 مارس سيكون أيضًا آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج.

وتشترط سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ودعا حساب المواطن، الذين لم يسجلوا إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي، والتقديم للحصول على الدعم وفق الضوابط.

http://ca.gov.sa/