بالفيديو.. الإبل تستمتع بالسيل في الشماسية

سالم المطيري(صدى):

جذبت الأجواء الشتوية التي تعيشها الشماسية شرقي منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، الإبل، ظهر ذلك خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ووجه ” الإنذار المبكر ” ، تنبيهًا في وقت سابق، بأن منطقة القصيم ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تبدأ صباح اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرَد، ورياح نشطة.