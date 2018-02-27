  • الثلاثاء 27

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الإبل تستمتع بالسيل في الشماسية

بالفيديو.. الإبل تستمتع بالسيل في الشماسية

بالفيديو.. الإبل تستمتع بالسيل في الشماسية
سالم المطيري(صدى):

جذبت الأجواء الشتوية التي تعيشها الشماسية شرقي منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، الإبل، ظهر ذلك خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ووجه ” الإنذار المبكر ” ، تنبيهًا في وقت سابق، بأن منطقة القصيم ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تبدأ صباح اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرَد، ورياح نشطة.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *