بالفيديو.. الإبل تستمتع بالسيل في الشماسية
جذبت الأجواء الشتوية التي تعيشها الشماسية شرقي منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، الإبل، ظهر ذلك خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
ووجه ” الإنذار المبكر ” ، تنبيهًا في وقت سابق، بأن منطقة القصيم ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تبدأ صباح اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرَد، ورياح نشطة.
🔴 البهائم تسمتع بالسيل
شعيب المستوي بـ #الشماسية #القصيم
عبر @abofhd500
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. pic.twitter.com/b81Hvj70Tj
— طقس (@tqqs) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨
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