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  • نشر : منذ 38 دقيقة
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  • حوادث

تشييع جثامين 5 شبان ضحايا حادث تصادم بطريق رماح – شوية

تشييع جثامين 5 شبان ضحايا حادث تصادم بطريق رماح – شوية
نايف السالم(صدى):

أدى جموع المصلين ، صلاة الجنازة ، ظهر اليوم الثلاثاء ، بعد تشييع جثامين خمسة شبان من أهالي محافظة رفحاء ، لقيوا حتفهم الخميس الماضي ، إثر حادث سير على طريق رماح – شوية .

وأقيمت الصلاة على المتوفين ، في جامع الراجحي بالرياض ، حيث تم دفنهم في مقبرة النسيم بالعاصمة .

وتواجد خلال مراسم تشييع الجنائز ، أهالي وأقارب وذوي المتوفين ، فضلًا عن حضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية .

وكان حادثًا قد وقع مساء يوم الخميس الماضي ، أثناء خروج الشبان الخمسة من دورة عسكرية بالرياض ، متوجهين إلى رفحاء على طريق رماح – شوية ، حيث تعرضوا أثناء السير لحادث تصادم وجهًا لوجه مع سيارة تقل عائلة كويتية مكونة من رجل وامرأة ، مما نتج عنه وفاة الطرفين على الفور .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1073 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يغفر لهم ويرحمهم ويصبر أهاليهم ويحسن عزائهم.

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