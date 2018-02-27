وحدة التجميل بالنادي الاجتماعي النسائي بوادي فاطمة تختتم دورة المكياج الاحترافي

نايف السالم(صدى):

اختتمت وحدة التجميل بالنادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة دورة المكياج الاحترافي والتي بدأت يوم الأحد بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٣٩هـ واستمرت لمدة أسبوعين.

هدفت لتعزيز ثقافة المتدربات في تزيين أنفسهن واكسابهن مهارة الإكتفاء الذاتي في التزيين وقد تناولت الدورة عدد من المحاور أهمها تهيئة البشرة قبل وضع المكياج والتعرف على أنواع وأدوات المكياج وكيفية استخدامها وطرق عمل الكنتور ورسم الحواجب ورسمات العين المختلفة .

وفي نهاية الدورة طبقت المتدربات ماتعلمنه على أنفسهن وتم تقييمهن من قبل لجنة التحكيم وترشيح الخمسة الأوائل من الدورة ومنح المتدربات شهادات حضور للدورة.

ومن جانبه عبرت المتدربات عن شكرهن للمدربة على ماقدمت من جهود في تعليمهن، هذا وقد استفاد من الدورة ١٤ متدربة.

