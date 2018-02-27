بالصور.. ضبط 280 كيلو سمك فاسد في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكن مراقبو بلدية الشوقية الفرعية أثناء جولة ميدانية على سوق السمك المركزي في حي الكعكية بمكة المكرمة، من ضبط عدد من المحلات المخالفة، ومصادرة 280 كيلو سمك ظهرت عليه علامات التلف والفساد.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي، إنه جاء ذلك امتدادًا لخطط المتابعة الرقابية الشاملة للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وبهدف متابعة سوق السمك المركزي والتأكد من التزام المحلات بتنفيذ الاشتراطات الصحية وسلامة الأسماك المعروضة وطرق الحفظ والعرض.

وأضاف عراقي أنَّه تم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، بحسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات البلدية الوزارية، ومصادرة الأسماك وإتلافها بعد توثيق ذلك إداريًّا.

وأكد على استمرارية الحملات الرقابية لمتابعة ومنع مخالفات تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، وبيعها في ظروف غير مناسبة أو إقامة المحلات والمباسط والأكشاك المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.