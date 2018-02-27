بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يختتم دورة صناعة الورود بالورق الملون

نايف السالم(صدى):

اختتم أمس الإثنين الموافق 10 جمادى الآخره لعام 1439هـ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمة دورة صناعة الورود بالورق الملون والتي إستمرت لمدة أربعة أيام .

هَدِفَت الدورة إلى التعريف بأنواع وأشكال والوان الورد المختلفة وتأهيل الأسر المنتجة والخريجات ليصبحن قادرين على إدارة حرفتهن وتنمية مواهبهن.

قدمت الدورة الاستاذه منيرة المولد من خلال عرض مرئي وورش عمل مختلفة، حيث تطرقت إلى العديد من المحاور و طرق القص وإعداد الورق وإختيار الألوان .

وفي اليوم الأخير قدمت المتدربات معرض مصاحب لعرض إبداعاتهن ومنتوجاتهن خلال الدورة وتم تصويت لأفضل عمل من خلال لجنة تحكيم مختاره، وتم تسليمهن الجوائز والشهادات.

