بالفيديو.. الإعلامي المصري عمرو أديب يسخر من تدريبات الجيش القطري

القاهرة(صدى):

قدم الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطع فيديو يبرز جانبًا من تدريبات الجيش القطري ومحاولة تصديه لمحاولة تسلل.

وقال أديب ساخرًا في برنامجه ” كل يوم ” الذي يذاع عبر نافذة On E، على الفيديو: ” أوعى، دي حاجات إحنا مش قدها ” ، مضيفًا ” ده الفرق بين جيشنا القوي وبين الجيوش التانية ” .

كما قارن خلال برنامجه بين بطولات الجيش المصري ورجاله في مواجهة الإرهاب مثل الشهيد ” منسي ” ، في إشارة إلى الضابط أحمد منسي الذي استشهد في موجهات مع الإرهابيين في سيناء.

وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها أديب من تدريبات الجيش القطري خلال برنامجه ” كل يوم ” ، عبر فضائية ” on E ” ، وهو يرقص ساخرًا من تدريبات القوات المسلحة القطرية، وانقسمت شاشة القناة آنذاك إلى نصفين الأول لعمرو أديب وهو يرقص والثاني لتدريب للجيش القطري.