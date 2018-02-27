بالفيديو.. الإعلامي المصري عمرو أديب يسخر من تدريبات الجيش القطري
قدم الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطع فيديو يبرز جانبًا من تدريبات الجيش القطري ومحاولة تصديه لمحاولة تسلل.
وقال أديب ساخرًا في برنامجه ” كل يوم ” الذي يذاع عبر نافذة On E، على الفيديو: ” أوعى، دي حاجات إحنا مش قدها ” ، مضيفًا ” ده الفرق بين جيشنا القوي وبين الجيوش التانية ” .
كما قارن خلال برنامجه بين بطولات الجيش المصري ورجاله في مواجهة الإرهاب مثل الشهيد ” منسي ” ، في إشارة إلى الضابط أحمد منسي الذي استشهد في موجهات مع الإرهابيين في سيناء.
وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها أديب من تدريبات الجيش القطري خلال برنامجه ” كل يوم ” ، عبر فضائية ” on E ” ، وهو يرقص ساخرًا من تدريبات القوات المسلحة القطرية، وانقسمت شاشة القناة آنذاك إلى نصفين الأول لعمرو أديب وهو يرقص والثاني لتدريب للجيش القطري.
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