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هيئة الرياضة تعلن جوائز الفائزين ببطولة الألعاب الإلكترونية

هيئة الرياضة تعلن جوائز الفائزين ببطولة الألعاب الإلكترونية
ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ، عن جوائز بطولة الألعاب الإلكترونية ، للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى .

وكشفت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عن جوائز الفائزين بلعبة ” فيفا 18 ” ، حيث يحصل البطل على سيارة لاند كروزر ومبلغ 10 آلاف ريال ، فيما يحصل المركز الثاني على سيارة كامري ، ويفوز المركز الثالث بسيارة كورولا ، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على سيارة ياريس .
وأوضحت الهيئة ، إن جوائز الفائزين في لعبة “ليجو أوف ليجيندز ” تصل إلى 100 ألف ريال ، حيث يفوز المركز الأول بمبلغ مالي قيمته 50 ألف ريال ، ويحصل المركز الثاني على 25 ألف ريال ، والثالث يفوز بـ 15 ألف ريال ، فيما يحصب الرابع على 10 آلاف ريال .

وحددت الهيئة العامة للرياضة ، جوائز للألعاب الإلكترونية الأخرى ، وهي جائزة مالية 20 ألف ريال للفائز بلعبة ” تيكين 7 ” ، و10 آلاف ريال للفائز بلعبة ” ماريوكارت ديلوكس 8 ” ، وجائزة مالية قدرها 20 ألف ريال لبطل لعبة ” سوبر سماش بروس ” .

 


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