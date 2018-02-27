القحطاني: زمن تحدث المسؤول بلغة نخبوية قد ولى

علي القحطاني (صدى):

قدم المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، الشكر لمتابعينه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بعدما قدموا له نصيحة بمحبة بأن تكون التغريدات التي يكتبها هو ورئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ تكون خاصة بالمهام التي كلفوا بها.

وأضاف ” القطحاني ” ، عبر حسابه على ” تويتر ” ، ” حساباتنا في تويتر في الأصل هي حسابات شخصية لاتمثل وجهة نظر رسمية.. الغالبية العظمى من السعوديين هي من شريحة الشباب ونحن نفخر بأننا منهم.. نستخدم ذات اللغة ونمزح بذاتها.. أعتقد أن الزمن الذي يتكلم فيه المسؤول بلغة نخبوية ومن برج عاج قد ولى زمنها.. المسؤول هو بنهاية الأمر وأوله مواطن ” .

وتابع المستشار بالديون الملكي: ” من السهل جدًا أن نتصنع ونستخدم لغة نخبوية متقعرة وندعي برستيجًا مستوردًا من أقصى شمال بلاد العرب، هل مطلوب منا أن نغرد ونقول مثلا: في مكتبي الآن ارتشف القهوة السوداء وأسمع لفيروز وأسعد بإنهاء المعاملات أولًا بأول فصعب أن أنام ومعاملة مواطن في أدراجي..بصراحة هذا تصنع لا نقدر عليه ” .

وأوضح ” القطحاني ” ، أنه ” بخصوص تعليقاتنا على أزمة قطر فردودنا تخاطب عقلية القوم هناك.. هم وبكل أمانة لايفهمون إلا هذه اللغة.. والهدف كان الوصول لجميع الشرائح.. المعركة إعلامية.. نحن مغردون وهم دولة استثمرت لهذه اللحظة المليارات منذ ٢١ سنة.. والحمدلله بجهودكم جميعًا وفي تويتر حسمنا المعركة معهم بفترة وجيزة ” .