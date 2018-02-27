” الجبير ” : المملكة تعاقب كل من ينتهك حقوق الإنسان

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير ، إن نهج رؤية 2030 يحدد السياسيات العامة للمملكة ، لافتًا إلى أن المملكة تعاقب كل من ينتهك حقوق الإنسان ، وتقوم بجهود كبيرة لمكافحة الإرهاب .

وأشار ” الجبير ” ، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان ، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء ، إلى أنه لا يجوز الازدراء بالأديان بذريعة حرية الرأي ، مضيفًا أن المملكة تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين دون أي تمييز .

وأوضح عادل الجبير ، إن ميليشيات الحوثي مارست أبشع أشكال الإرهاب في اليمن وحاصرت المدن وجنّدت الأطفال ، مشددًا على دعم المملكة لحكومة اليمن الشرعية في مواجهة الحوثيين الانقلابيين المدعومين من إيران .

ولفت وزير الخارجية ، إلى أحقية شعب فلسطين في تقرير مصيره ، مطالبًا بوقف نظام الأسد للعنف ، والسماح بإدخال المساعدات للغوطة الشرقية .