انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للسهـام بمشاركة 75 راميا

سعيد العجل(صدى):

دشن الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني للبطولات المحلية يوم أمس الثلاثاء بانطلاق بطولة المملكة ” المرحلة الأولى ” على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض بمشاركة 75 رامي في مختلف الفئات العمرية .

وانطلقت البطولة بالإحماء الرسمي للرماة المشاركين في منافسات مسافة 70 و 50 متر كما شهد اليوم الأول مشاركة الحكام المستجدين لتطبيق العمل الميداني ضمن برنامج الدورة التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي و التي تستهدف الحكام الجدد للعبة السهام تحت اشراف معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام .