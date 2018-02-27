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انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للسهـام بمشاركة 75 راميا

انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للسهـام بمشاركة 75 راميا
سعيد العجل(صدى):

دشن الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني للبطولات المحلية يوم أمس الثلاثاء بانطلاق بطولة المملكة ” المرحلة الأولى ” على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض بمشاركة 75 رامي في مختلف الفئات العمرية .

وانطلقت البطولة بالإحماء الرسمي للرماة المشاركين في منافسات مسافة 70 و 50 متر كما شهد اليوم الأول مشاركة الحكام المستجدين لتطبيق العمل الميداني ضمن برنامج الدورة التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي و التي تستهدف الحكام الجدد للعبة السهام تحت اشراف معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام .


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