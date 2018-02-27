‏أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي .

واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج مؤشرات قياس الأداء للفرع ، حيث وجه سموه بضرورة الإسراع بمعالجة الفجوة وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، مشدداً على أهمية الإنجاز بكفاءة عالية وبالأوقات المستهدفة دون أعذار.

كما دعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية منها عدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع ، داعياً سموه إلى أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه ولتنفيذ مايخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الإمارة ومن خلال وكالة الشؤون التنموية ستتابع بشكل دوري التقدم في مستوى الآداء والأثر المتحقق على أرض الواقع ، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق بأداء مسؤوليتهم وفق مؤشرات الآداء المعتمدة من وزارة التجارة والاستثمار.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما يحقق للمواطن الرفاهية والعيش الكريم ، ويمكنه من تحقيق طموحات والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية.

من جهته أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمة ومتابعة سموه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه .