بالصور.. رئيس هيئة الهلال الأحمر يستقبل الأمين العام لجمعيات الهلال الأحمر

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بمكتب معاليه بالهيئة اليوم السيد / الحاج سي أمين عام الاتحاد الدولي للجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر في المجالات الأعمال الإنسانية و دعم المشاريع الإنسانية في البلدان التي بها نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية والتنسيق المشترك للتخفيف من حجم المآسي التي يعيشها سكان تلك الدول.

وأشاد الأمين العام للإتحاد الدولي خلال لقاءه بمعالي رئيس هيئة الهلال الاحمر بالمبادرات التطوعية التي تطلقها الهيئة للمجتمع والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية مابين الأفراد داخل المجتمعات وجمعيات وهيئات الهلال الاحمر في كافة بلدان العالم حيث أن العمل التطوعي هو إحدى الأهداف التي يسعى الإتحاد الدولي الى تعزيز ثقافتها داخل المجتمعات .

وقد عبر الأمين العام للأتحاد الدولي عن شكره للجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي في أعمال الإغاثة والأعمال الانسانية بشكل عام والاعمال الاسعافيه والتي جعل من الهيئة واحدة من اهم الجمعيات في منطقة الشرق الأوسط .

وفي ختام اللقاء قدم الأمين العام للأتحاد الدولي شكره لمعالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي على حسن الاستقبال والضيافة التي قدمتها لهم المملكة خلال مشاركتهم في فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني .

بعد ذلك قام الامين العام بزيارة لمرافق الهيئة شملت زيارة غرفة العمليات بهيئة الهلال الاحمر اطلع خلالها على التقنيات المستخدمة بالاضافة الى البرامج التي تقوم بالعمل عليها الهيئة لإستقبال البلاغات الواردة وترحيلها للفرق الاسعافية ومتابعة تقييم تلك الفرق الاسعافية التي تباشر البلاغات كما أطلع على مؤشرات الاداء للخدمة الاسعافية التي تقدمها الهيئة ثم قام بعد ذلك الامين العام بزيارة الى مبنى التدريب التابع للهيئة اطلع خلالها على تجهيزات قاعات التدريب بالهيئة .

