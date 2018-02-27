ظهور ” BMW M4 ” المكشوفة بباقة AC Schnitzer ولون أصفر جذاب
ظهرت BMW M4 بلون أصفر جذاب في معرض بي ام دبليو أبوظبي موتورز في الامارات لتكون مناسبة لمن هم غير قادرين على شراء نسخة30-Jahre Edition. والنسخة المعروضة في أبوظبي هي BMW M4 المكشوفة الكابريو بلون أصفر سبيد وباقة من التعديلات التي تأتي من متخصص تعديل سيارات بي ام دبليو AC Schnitzer .
وتأتي السيارة بباقة خارجية كاملة بتعديل المعدل الألماني الشهير وتشمل جناح خلفي ونظام عادم خاص وغطاء محرك من M4 GTS وعتبات جانبية وباقة أجزاء M Performance. كما توجد لمسات باللون الأصفر على عجلات السيارة لتتماشي مع الجسم الخارجي بينما في الداخل يوجد استخدام للون الأسود مع لمسات صفراء.
وتأتي السيارة بمحرك 3 لتر بشاحنين توربينيين بقوة تبلغ 325 حصان وتأتي بناقل حركة مانيوال ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في 4.6 ثانية أو بسرعة 4.3 ثانية مع الناقل ثنائي القابض أوتوماتيك.
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