ظهور ” BMW M4 ” المكشوفة بباقة AC Schnitzer ولون أصفر جذاب

أبوظبي(صدى):

ظهرت BMW M4 بلون أصفر جذاب في معرض بي ام دبليو أبوظبي موتورز في الامارات لتكون مناسبة لمن هم غير قادرين على شراء نسخة30-Jahre Edition. والنسخة المعروضة في أبوظبي هي BMW M4 المكشوفة الكابريو بلون أصفر سبيد وباقة من التعديلات التي تأتي من متخصص تعديل سيارات بي ام دبليو AC Schnitzer .

وتأتي السيارة بباقة خارجية كاملة بتعديل المعدل الألماني الشهير وتشمل جناح خلفي ونظام عادم خاص وغطاء محرك من M4 GTS وعتبات جانبية وباقة أجزاء M Performance. كما توجد لمسات باللون الأصفر على عجلات السيارة لتتماشي مع الجسم الخارجي بينما في الداخل يوجد استخدام للون الأسود مع لمسات صفراء.

وتأتي السيارة بمحرك 3 لتر بشاحنين توربينيين بقوة تبلغ 325 حصان وتأتي بناقل حركة مانيوال ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في 4.6 ثانية أو بسرعة 4.3 ثانية مع الناقل ثنائي القابض أوتوماتيك.